В России установлен антирекорд по умершим от коронавируса за сутки

В России за последние сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 808 человек – это максимальный показатель с начала пандемии. За все время Covid-19 стал причиной смерти 168 049 заболевших. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

Наибольшее число летальных исходов зарегистрировано в Москве – 56. В Санкт-Петербурге скончались 48 пациентов с ковидом, в Краснодарском крае – 32. Замыкают пятерку антилидеров по смертям от коронавируса Пермский край и Ростовская область, где за последние 24 часа умерли 29 и 28 пациентов соответственно.

Всего за минувший день в России выявили 21 932 новых случая заражения Covid-19. Суточный прирост вырос до 0,34%. «В РФ нарастающим итогом зарегистрировано 6 534 791 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах», – сообщает оперштаб.

Больше всего новых инфицированных выявлено в Москве – 2294, затем идет Санкт- Петербург, где ковидом за сутки заболел 1801 человек. В топ-5 регионов-лидеров по числу новых заболевших также вошли Московская (+1143), Нижегородская (+549) и Свердловская (+523) области.

За прошедший день полностью победили коронавирусную инфекцию 20 195 заразившихся. Под медицинским наблюдением остаются 1 248 798 человек.

В мире число случаев Covid-19 превысило 204 млн, сообщает Университет Джона Хопкинса. За весь период пандемии от последствий заражения умерли более 4,3 млн человек.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 12.08.21

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