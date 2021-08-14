Снова антирекорд: в России умерли от последствий коронавируса 819 человек

В минувшие сутки в России незначительно снизилось число новых случаев коронавируса, однако при этом установлен новый антирекорд по летальным исходам заболевших. Как сообщил оперативный штаб по контролю за распространением Covid-19, за последние 24 часа выявлено 22 144 случая заболевания в 85 регионах. Умерли от последствий заражения 819 человек, что стало очередным рекордным показателем, – максимальное с начала пандемии количество смертей фиксируется третий день подряд.

Самая высокая смертность зафиксирована в Москве (57 случаев), Санкт-Петербурге (48), Иркутской области (39) и Краснодарском крае (34). В то же время больше всего заболевших зарегистрировано российской столице (+2 317) и Санкт-Петербурге (+1 823) и Московская область (+1 307). В остальных регионах количество новых случаев меньше тысячи.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 171,6 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса, в том числе за последние сутки 496 тысяч. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 1 247 530 человек.

Всего в РФ нарастающим итогом зарегистрировано 6 579 212 случаев (+0,34%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 5 867 890. Летальных случаев за все время – 169 683.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 13.08.21

Россия второй день подряд обновила антирекорд по умершим от Covid-19. / За сутки в Свердловской области скончались 28 больных с Covid-19. / Собянин объявил о новых ковид-послаблениях. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»