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Воскресенье, 15 августа 2021, 13:15 мск

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Смертность от коронавируса в России остается вблизи рекордного уровня

В России за минувшие сутки немного снизилась заболеваемость коронавирусом – зафиксировано 21 624 новых случая, что на 520 меньше, чем накануне. В то же время, согласно данным оперативного штаба, смертность остается вблизи рекордного уровня – зарегистрировано 816 летальных исходов (накануне – 819).

Больше всего умерших в Москве (58 человек), Санкт-Петербурге (43), Краснодарском крае (35), а также Иркутской области (35), Пермском крае (29) и Нижегородской области (28). Минимальное число погибших от последствий коронавируса (по одному пациенту) – в Карелии, Калмыкии, Еврейской автономной области, Чукотке, Республике Алтай, а также Костромской, Архангельской, Сахалинской и Кировской областях и Хабаровском крае. Всего с начала пандемии умерли 170 499 человек.

Суточная заболеваемость коронавирусом в регионах РФ

Больше всего новых случаев коронавируса за последние 24 часа традиционно выявлено в Москве (+1 954), Санкт-Петербурге (+1 668) и Московской области (+1 359).

В целом в РФ с начала пандемии нарастающим итогом зарегистрировано 6 600 836 случаев (+0,33%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Число выписанных пациентов выросло до 5 884 316.

Москва, Андрей Романов

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