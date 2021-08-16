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Понедельник, 16 августа 2021, 12:39 мск

Новости Пандемия коронавируса

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Заболеваемость снижается: за сутки в России выявили 20 765 новых случаев Covid-19

В России за минувшие сутки зафиксировали 20 765 новых случаев коронавируса, что стало минимумом с 29 июня. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Наибольшее число новых случаев Covid-19 за сутки было зарегистрировано в Москве (1 489), Санкт-Петербурге (1383) и Московской области (1362). Также в пятерку антилидеров вошли Свердловская и Нижегородская области, где выявили 529 и 528 инфицированных соответственно

Коронавирус в регионах на 16.08

Число летальных исходов от последствий коронавирусной инфекции за последние сутки составило 806. Таким образом, жертвами пандемии в России стали 171 305 пациентов.

Всего в России с начала пандемии выявили 6 621 601 случай Covid-19, полностью вылечились 5 899 917 человек, в том числе 15 601 за последние сутки. По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остаются 1 252 061 человек.

Москва, Зоя Осколкова

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