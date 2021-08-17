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Вторник, 17 августа 2021, 09:59 мск

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Коронавирусом можно заболеть десять раз за год

Врач Борис Чурадзе рассказал, что коронавирусом можно заразиться несколько раз за год. При этом появление новых штаммов может привести к тяжелому течению повторного заболевания. Об этом сообщает радио Sputnik.

«Зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией через месяц-два после болезни. Есть случаи, когда за год люди до десятка раз заболевали, но это бывает редко. А так, за год вполне возможно несколько раз заболеть этой инфекцией. Два-три раза – это мы видим достаточно часто», – рассказал главный врач сети клиник «К+31» Борис Чурадзе.

Коронавирусная инфекция продолжает мутировать, появилось уже несколько новых штаммов патогена. Логично предположить, что в обозримом будущем SARS-CoV-2 будет сопровождать нас так же, как вирус гриппа и многие другие вирусы.

«Если речь идет об инфицировании тем же штаммом, то в подавляющем большинстве случаев заболевание протекает значительно легче. Если речь о другом штамме, бывают и тяжелые случаи, повторно тяжелые или даже более тяжелые, чем были предыдущие», – предупредил врач.

По мнению медика, заболеваемость начнет снижаться только после формирования популяционного иммунитета, этого можно достичь в том числе благодаря вакцинации. «С каждым месяцем и годом уровень популяционного иммунитета будет расти. Поэтому я предполагаю, что со временем – мы это увидим уже в следующем году – последствия коронавирусной инфекции для общества будут не так тяжелы. Будет меньше заболеваемость и смертность от этой инфекции», – заключил специалист.

Москва, Зоя Осколкова

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