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Четверг, 19 августа 2021, 09:52 мск

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Ученый объяснил появление вакцины от коронавируса раньше лекарства

Разработка лекарства от коронавирусной инфекции требует гораздо больше времени, чем изобретение вакцины. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

В настоящее время есть много примеров заболеваний, от которых есть вакцины, но нет лекарств. Среди них – корь и бешенство. Любое заболевание лучше профилактировать, чем лечить его, подчеркнул инфекционист. Разработка препаратов занимает более длительное время, чем создание вакцин, и требует огромных средств.

«Работы в этом направлении ведутся, но помимо создания самого вещества, нужно подобрать концентрацию, дозу, поэтому путь более продолжительный, чем при создании вакцин. Исследования будут продолжаться и дальше, но если вирус станет сезонным, то они прекратятся», – сказал Горелов РИА «Новости».

Сейчас россиянам доступны четыре вида вакцин отечественного производства: «Спутник V» (разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи), «ЭпиВакКорона» (ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор»), «КовиВак» (ФНЦ исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН), а также «Спутник Лайт» – однокомпонентная вакцина, которая рекомендована для повторной иммунизации.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 19.08.21

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