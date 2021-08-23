В России число новых случаев Covid-19 стало минимальным за последние два месяца

В России за минувшие сутки выявили 19 454 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Это минимальный показатель с 23 июня. За весь период Covid-19 заболели 6 766 541 человек.

В Ненецком автономной округе за последние 24 часа не выявили ни одного зараженного. Наименьшие темпы инфицирования наблюдаются в Москве и Санкт-Петербурге. Суточный прирост в целом по стране снизился до 0,29%.

В то же время столица лидирует по числу заболевших: в Москве за сутки коронавирус подтвердился у 1458 человек. На втором месте Московская область, там выявили 1187 случаев Covid-19. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург с 691 заболевшим.

За последние сутки подтверждено 776 смертей от последствий заражения коронавирусной инфекцией. В Москве – 53 летальных исхода, в Санкт-Петербурге – 38, на Кубани – 34. Всего за все время пандемии Covid-19 унес жизни 176 820 человек.

Успешно справились с болезнью 6 034 867 пациентов, из них 15 401 покинули больницы за прошедший день. Под медицинским наблюдением остаются 1 264 213 человек.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 23.08.21

Китай остановил распространение коронавируса в стране. / В Греции второй полностью вакцинированный пациент умер от коронавируса. / Президент России выступил против принуждения к антиковидной вакцинации. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»