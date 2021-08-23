В Грузии от коронавируса умер полностью вакцинированный пациент

В Грузии зафиксировали первый случай смерти привитого от коронавируса пациента. Об этом сообщила министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе.

«Конечно, это очень прискорбный факт. В мире есть такие единичные случаи, и он был зафиксирован и в Грузии. Однако это не должно стать поводом для паники», – цитирует главу грузинского Минздрава радио Sputnik.

Она не уточнила, какой именно вакциной был привит почивший. Отмечается, что у 80-летнего пациента было множество хронических заболеваний.

Тикарадзе добавила, что доля смертей среди полностью вакцинированных людей составляет 0,001%. Министр призвала граждан не впадать в панику, пояснив, что, к сожалению, такие случаи также имеют место.

В Грузии выявлено свыше 500 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране скончались более 6,8 тысячи человек. В Грузии можно получить прививку препаратами – Pfizer, Sinovac, Sinopharm.

Тбилиси, Зоя Осколкова

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