В Грузии от коронавируса умер полностью вакцинированный пациент

В Грузии зафиксировали первый случай смерти привитого от коронавируса пациента. Об этом сообщила министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе.
«Конечно, это очень прискорбный факт. В мире есть такие единичные случаи, и он был зафиксирован и в Грузии. Однако это не должно стать поводом для паники», – цитирует главу грузинского Минздрава радио Sputnik.
Она не уточнила, какой именно вакциной был привит почивший. Отмечается, что у 80-летнего пациента было множество хронических заболеваний.
Тикарадзе добавила, что доля смертей среди полностью вакцинированных людей составляет 0,001%. Министр призвала граждан не впадать в панику, пояснив, что, к сожалению, такие случаи также имеют место.
В Грузии выявлено свыше 500 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране скончались более 6,8 тысячи человек. В Грузии можно получить прививку препаратами – Pfizer, Sinovac, Sinopharm.
Тбилиси, Зоя Осколкова
Тбилиси. Другие новости 23.08.21
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