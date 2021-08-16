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Понедельник, 16 августа 2021, 12:39 мск

Новости Пандемия коронавируса

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В Греции от коронавируса умер полностью вакцинированный пациент

В Греции скончался от коронавируса пациент, который прошел полный курс вакцинации. Об этом сообщил директор второго отделения интенсивной терапии больницы «Папаниколау» в Салониках Никос Каправелос в интервью телеканалу OPEN.

Врач назвал смерть полностью вакцинированного человека исключением. По его словам, те, кто не поставил прививку, находятся в больше опасности. Однако и получившим обе дозы вакцины стоит соблюдать меры предосторожности. «Мы не должны обожествлять привитых, они также должны быть осторожны», – сказал Каправелос.

Кроме того, врач считает, что появление дельта-штамма изменило эпидемиологическую ситуацию. «Мы говорим о новой пандемии», – сказал он. Также растет обеспокоенность по поводу ухудшения дальнейшей обстановки из-за туристов, которые сейчас активно возвращаются из отпусков.

В Греции ежедневно выявляют около трех тысяч инфицированных коронавирусом. Жертвами пандемии стали более 13 тысяч человек. По последним данным, полностью привились от Covid-19 около 5,5 млн человек, еще 5,8 млн получили по крайней мере одну дозу вакцины.

Афины, Зоя Осколкова

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Европа, В мире, Здоровье, Пандемия коронавируса, Европа, Коронавирус из Китая,