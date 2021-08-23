В Греции второй полностью вакцинированный пациент умер от коронавируса

В Греции зафиксировали второй случай смерти от коронавируса полностью вакцинированного человека. Об этом сообщило греческое общественное телевидение ERT.

77-летний мужчина кончался в отделении интенсивной терапии больницы острова Закинтос. Пациент был госпитализирован 30 июля, а с 10 августа был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Иммунитет мужчины был существенно ослаблен из-за очень серьезного основного заболевания, от которого он получал сильнодействующие лекарства. Предположительно, именно эти препараты повлияли на эффективность вакцины.

Ранее во втором отделении интенсивной терапии больницы «Папаниколау» в Салониках сообщили о смерти пациента, полностью вакцинированного от коронавируса и не имеющего основных заболеваний. Врачи назвали этот случай исключением.

Афины, Зоя Осколкова

Афины. Другие новости 22.08.21

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