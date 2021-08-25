Число заболевших Covid-19 вновь подскочило, смертность остается на рекордных уровнях

В России за прошедшие сутки выявили 19 536 новых заболевших коронавирусом, что на 700 человек больше, чем днем ранее. При этом от последствий заражения скончались 809 пациентов. Таким образом, смертность также выросла после небольшого снижения в последнюю неделю.

Лидером по числу новых заражений стала Москва, где за сутки заболели 1402 человека. В Санкт-Петербурге выявлено 1385 инфицированных, в Подмосковье – 776. В пятерку регионов-лидеров по количеству новых случаев ковида также вошли Свердловская (+527) и Ростовская (+482) области.

Наименьшие темпы суточного прироста заболеваемости фиксируются в Москве, Бурятии и Республике Алтай. В целом по стране этот показатель вырос до 0,29%.

По данным оперштаба по борьбе с инфекцией, общее количество заразившихся увеличилось до 6 804 910, а число умерших от коронавируса и его последствий достигло 178 423. В то же время 6 053 503 успешно справились с болезнью. Под медицинским наблюдением остаются 1 244 296 человек.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 25.08.21

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