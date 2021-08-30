Сладости перед прививкой от коронавируса могут ухудшить самочувствие

Некоторые продукты лучше исключить из рациона перед вакцинацией от коронавируса, так как они могут стать причиной ухудшения самочувствия. Об этом рассказал гастроэнтеролог Никита Харлов в интервью радио Sputnik.

По словам врача, особой подготовки к вакцинации от Covid-19 не требуется. Однако можно снизить риск возникновения побочных эффектов, отказавшись от некоторых продуктов. В первую очередь доктор советует не переедать перед прививкой и исключить еду, которая может вызвать аллергию.

«Никакой новой пищи не пробовать, есть только то, к чему вы уже давно привыкли, вплоть до конкретной марки колбасы или молока. Без экспериментов, без диковинки, без чего-то экзотического», – сказал Харлов.

Кроме того, гастроэнтеролог рекомендует ограничить употребление блюд, содержащих большое количество углеводов. «Сладкое – это табу перед прививкой, потому что будет сахар в крови выше, а если сахар выше, то человек тяжелее перенесет прививку. Это касается всех углеводов, даже не сладких: картофель, каши, хлеб тоже повысят уровень сахара в крови. Чем меньше сахара в крови, тем быстрее всё пройдет», – пояснил врач.

Также доктор советует снизить потребление фруктов – бананов, винограда, дыни, а вот цитрусовые – лимон, лайм, грейпфрут – можно оставить. «Фруктов в целом нужно есть хотя бы вполовину меньше, чем обычно», – отметил Харлов.

Тех же правил желательно придерживаться и в течение двух недель после прививки, пока формируется первичный иммунный ответ.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 30.08.21

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