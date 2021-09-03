Число жертв коронавируса в России превысило 185 тысяч

Смертность от коронавируса в России остается на высоком уровне. На протяжении полутора месяцев в стране в сутки умирает около 800 пациентов с Covid-19. За время пандемии инфекция стала причиной смерти свыше 185 тысяч человек.

За минувшие сутки в России выявили 18 856 новых больных коронавирусом. Показатель незначительно снизился после трехдневного прироста. У 1 336 (7,1%) заболевших не было симптомов. Нарастающим итогом зарегистрировано 6 975 174 случая (+0,27%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

На первом месте по числу заболевших – Москва, где положительный тест на Covid-19 сдали 1 633 человека. В Санкт-Петербурге выявили 1 437 новых случаев, в Подмосковье – 681, Свердловской области – 519, в Ростовской – 477.

За сутки зарегистрировано 799 новых смертей от коронавируса (накануне – 798). Общее число умерших от Covid-19 в стране достигло 185 611.

Общее число победивших коронавирус в РФ достигло 6 236 738 человек. Из них 18 690 покинули больницы за прошедший день. Под медицинским наблюдением остаются 1 192 677 человек.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 03.09.21

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