В России выявили 18 780 новых случаев заражения Covid-19

В России выявили 18 780 новых случаев заболевания коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. За весь период пандемии Covid-19 подтвердился у 6 993 954 человек.

Большинство случаев заражения зафиксировали в Москве (1 549), Санкт-Петербурге (1 494), Московской (756), Свердловской (512) и Ростовской (479) областях.

При этом наименьший суточный прирост наблюдается в столице (0,1%), а также в республиках Алтай и Бурятия – 0,16%. В целом по стране этот показатель остается на уровне 0,27%

Также за прошедший день вылечились 18 737 человек. За все время успешно справились с инфекцией 6 255 475 жителей России. Под медицинским наблюдением остаются 1 175 636 человек.

За минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 796 пациентов. Число жертв пандемии составляет 186 407.

Во всем мире, по данным Университета Джона Хопкинса, зафиксировано более 219 млн заболевших Covid-19. Инфекция стала причиной смерти свыше 4,55 млн человек.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 04.09.21

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