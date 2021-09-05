В России за время пандемии выявили более 7 млн случаев коронавируса

В России общее число заболевших коронавирусом за все время пандемии составило 7 012 599. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. За последние сутки Covid-19 выявили у 18 645 человек.

Средний темп суточного прироста в стране держится на уровне 0,27%. «Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Москва – 0,1%; Республика Бурятия – 0,16%; Республика Алтай – 0,17%», – говорится в сообщении оперштаба.

Наибольшее в России число новых случаев Covid-19 за минувший день выявлено в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области – 1 542, 1 357 и 826 соответственно.

Меньше всего заболевших коронавирусом зарегистрировано в Магаданской области (27), Чукотском (15) и Ненецком автономных округах (11).

Число летальных исходов от ковида достигло 187 200. За прошедшие сутки скончались 793 пациента с Covid-19. В частности, в Москве за сутки подтверждены 48 смертей, в Санкт-Петербурге и Свердловской области – по 36, в Краснодарском крае – 35.

За последние 24 часа в России выписаны из больниц более 15,2 тысячи человек после лечения от Covid-19, за все время пандемии успешно справились с болезнью более 6,2 млн инфицированных.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 05.09.21

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