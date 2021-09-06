В России выявили менее 18 тысяч заболевших коронавирусом за сутки

За прошедшие сутки в России выявлено 17 856 случаев заражения коронавирусной инфекцией, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба. Это минимальный показатель с 31 августа, когда было зарегистрировано 17 813 заболевших.

Только в Москве из всех регионов страны за сутки выявлено более тысячи заражений (1463). На втором месте Подмосковье – 891, затем идет Санкт-Петербург – 690. Всего за пандемию в России зарегистрировано 7 030 455 случаев коронавирусной инфекции. Суточный прирост снизился до 0,25%.

За последние 24 часа 790 пациентов с Covid-19 скончались. Наибольшее число умерших в Москве – 46. На второе место по числу летальных исходов вышла Саратовская область, здесь за сутки скончался 41 человек, в Санкт-Петербурге 40 умерших. За весь период коронавирус стал причиной смерти 187 990 человек.

В то же время 6 285 007 пациентов успешно справились с болезнью, из них 14 276 покинули больницы за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 млн 156 тыс. 118 человек.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 06.09.21

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