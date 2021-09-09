В Польше британцу грозит восемь лет тюрьмы за распространение коронавируса

В Польше британский турист, заразившийся коронавирусом, скрыл свой диагноз, чтобы поскорее вернуться домой. Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы. Об этом сообщает Daily Mail.
39-летнего мужчину задержали в аэропорту. Он намеревался сесть в самолет до Ноттингема. На паспортном контроле пограничники увидели, что гражданин Великобритании должен находиться на изоляции в связи с заболеванием Covid-19.
Однако турист подделал тест на коронавирус, что избежать карантина и скорее вернуться домой. Таким образом, он поставил под угрозу здоровье 200 человек, включая других пассажиров, членов экипажа и персонал аэропорта.
Туриста задержали, ему предъявлено обвинение в создании эпидемиологической угрозы, распространении заразной болезни и подделке документа.
Ранее сообщалось, что 28-летний житель Вьетнама был приговорен к пяти годам лишения свободы за нарушение карантинных ограничений. Суд установил, что житель южной провинции Камау виновен в заражении коронавирусом как минимум восьми человек. Один из инфицированных скончался.
Варшава, Зоя Осколкова
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