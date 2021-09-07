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Вторник, 7 сентября 2021, 10:53 мск

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Жителя Вьетнама приговорили к пяти годам тюрьмы за распространение коронавируса

28-летний житель Вьетнама был приговорен к пяти годам лишения свободы за нарушение карантинных ограничений. Об этом сообщает The Guardian.

Суд установил, что житель южной провинции Камау виновен в заражении коронавирусом как минимум восьми человек. Один из инфицированных скончался, несмотря на то, что в течение месяца получал лечение в больнице.

Ранее во Вьетнаме два человека получили сроки по тем же обвинения. Один из них был приговорен к 18 месяцам, а второй к двум годам лишения свободы условно.

Власти Вьетнама считают, что успешно справляются в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В стране проводится массовое тестирование, а также действуют строгие ограничения. Контакты зараженных тщательно отслеживаются.

Ханой, Зоя Осколкова

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