Суточная заболеваемость Covid-19 в России продолжает расти: за сутки выявлено более 20 тысяч новых случаев

В России пятый день подряд зафиксирован суточный прирост заболеваемости коронавирусом. За последние 24 часа в стране выявлено 20 329 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. По данным оперативного штаба по контролю за распространением инфекции, от последствий инфекции умерли 799 человек.

Больше всего число умерших в Москве – 51 человек, Санкт-Петербурге и Свердловской области – по 36. При этом самая высокая заболеваемость также зафиксирована в российской столице, где заболели 2 746 жителей. В тройке лидеров – Санкт-Петербург (1 791) и Московская область (915). Далее следуют Свердловская область (505), а также Воронежская и Самарская области, где заразились по 488 человек.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 186,1 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, в том числе за последние сутки – 510 тысяч. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 1 140 167 человек.

Всего в РФ нарастающим итогом зарегистрировано 7 254 754 случая (+0,28%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Летальных случаев за все время: 197 425.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 18.09.21

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