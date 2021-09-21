Президента Бразилии не пустили в ресторан в Нью-Йорке из-за отсутствия прививки от коронавируса

В Нью-Йорке президенту Бразилии Жаиру Болсонару пришлось обедать на улице, так как его не впустили в ресторан из-за отсутствия сертификата о вакцинации от Covid-19. Об этом сообщает агентство Reuters.

Глава государства прибыл в США для участия в работе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он хотел пообедать, но в Нью-Йорке нельзя посещать места общественного питания без сертификата об иммунизации.

В результате бразильский лидер был вынужден обедать на улице. Компанию ему составляли министр здравоохранения Марсело Кейрога, министр туризма Жилсон Мачаду Нето и другие политики.

Стоит отметить, что для доступа делегатов в зал ГА ООН не требуется доказательств вакцинации. Однако власти Нью-Йорка призвали мировых лидеров поставить прививку перед приездом. Сам Болсонару считает, что у него и так крепкий иммунитет, который в случае заражения справится с коронавирусной инфекцией.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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