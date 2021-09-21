российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 21 сентября 2021, 11:40 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

Президента Бразилии не пустили в ресторан в Нью-Йорке из-за отсутствия прививки от коронавируса

Фото: Pixabay

В Нью-Йорке президенту Бразилии Жаиру Болсонару пришлось обедать на улице, так как его не впустили в ресторан из-за отсутствия сертификата о вакцинации от Covid-19. Об этом сообщает агентство Reuters.

Глава государства прибыл в США для участия в работе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он хотел пообедать, но в Нью-Йорке нельзя посещать места общественного питания без сертификата об иммунизации.

В результате бразильский лидер был вынужден обедать на улице. Компанию ему составляли министр здравоохранения Марсело Кейрога, министр туризма Жилсон Мачаду Нето и другие политики.

Стоит отметить, что для доступа делегатов в зал ГА ООН не требуется доказательств вакцинации. Однако власти Нью-Йорка призвали мировых лидеров поставить прививку перед приездом. Сам Болсонару считает, что у него и так крепкий иммунитет, который в случае заражения справится с коронавирусной инфекцией.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 21.09.21

Число зараженных коронавирусом в Челябинской области превысило 94 тысячи. / Ковид убил больше американцев, чем испанский грипп. / США определили сроки, когда они будут готовы признать Спутник-V. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

Для заказа трансфера в Греции понадобится сертификат о вакцинации или ПЦР-тест

Суточная заболеваемость Covid-19 в России продолжает расти: за сутки выявлено более 20 тысяч новых случаев

Заболеваемость Covid-19 в России растет: за сутки выявили почти 20 тысяч инфицированных

В Италии хотят ввести ковид-паспорта для госслужащих

На Западе безуспешно ищут российский след в популярности «Спутник V» на Украине

Вероятность высока: в Москве осенью ждут новую коронавирусную волну

В Польше британцу грозит восемь лет тюрьмы за распространение коронавируса

Власти Кубы изменили правила по коронавирусу для приезжих

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Здоровье, Пандемия коронавируса, Коронавирус из Китая, США,