Министр здравоохранения Бразилии заразился Covid-19 после посещения Генеральной ассамблеи ООН

Министр здравоохранения Бразилии Марсело Кейрога сдал положительный тест на Covid-19 после посещения Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке во вторник, 21 сентября. На мероприятии он присуствовал вместе с президентом страны Жаиром Болсонару. «Остальные члены делегации прошли тестирование и дали отрицательный результат», – говорится в пресс-релизе Специального секретариата Бразилии по коммуникациям.

Жаир Болсонару, который несколько раз появлялся на публике без маски, не был вакцинирован против Covid-19, поскольку он публично поклялся, что будет «последним» бразильцем, получившим вакцину. Это второй положительный случай в окружении Болсонару с момента его приезда на 76-ю сессию ООН.

Марсело Кейрога был вместе с Жаиром Болсонару на нескольких мероприятиях, в том числе на встрече с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в понедельник. Хотя делегация вернулась в Бразилию, Марсело Кейрога «останется в Соединенных Штатах на период изоляции», – говорится в пресс-релизе Специального секретариата Бразилии по коммуникациям. Согласно официальному отчету, 55-летний Марсело Кейрога, вакцинированный от коронавируса и сейчас чувствует себя хорошо. Вечером министр здравоохранения страны написал в Twitter, что, соблюдая «все протоколы безопасности здоровья» , министерство «продолжит принимать решительные меры по борьбе с пандемией в Бразилии».

Напомним, как уже писал «Новый День», в минувшее воскресенье вечером Жаир Болсонару произвел фурор в Твиттере, будучи сфотографированным в Нью-Йорке у ресторана, поедающим на улице пиццу. Из-за отсутствия вакцины Болсонару вход в заведения общепита Нью-Йорка запрещен.

Вашингтон, Елена Васильева

Вашингтон. Другие новости 22.09.21

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