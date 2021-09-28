Коронавирус снижает шансы забеременеть даже с помощью искусственного оплодотворения

Коронавирусная инфекция влияет на репродуктивную функцию и женщин, и мужчин. Перенесенная желающими иметь ребенка парами тяжелая форма Covid-19 может стать причиной сложностей с зачатием даже с помощью вспомогательной репродуктивной технологии (ВРТ) экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Об этом рассказала главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталия Долгушина.

«Мы проанализировали данные наших пациенток, переболевших Covid-19, до болезни (по предыдущим протоколам ЭКО) и после, и увидели, что перенесенная в тяжелой форме инфекция приводит к снижению овариального резерва у женщин позднего репродуктивного возраста (после 37 лет)», – сообщила «Известиям» специалист.

Коронавирус может воздействовать и на мужскую способность к зачатию, считает доктор медицинских наук, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиники» Наталья Калинина. Для восстановления возможности иметь детей после Covid-19 мужчинам может понадобиться помощь врача-андролога или репродуктолога.

Избежать негативного воздействия коронавируса на мужское и женское здоровье поможет вакцинация. По словам Долгушиной, вакцина не оказывает негативного влияния на подготовку к процедуре искусственного оплодотворения, иммунологическую толерантность к беременности и вероятность имплантации эмбрионов. Приступать к ЭКО целесообразно через две-три недели после введения второго компонента вакцины, а не делать прививку за три месяца, как рекомендуют многие репродуктологи. Дело в опасении специалистов, что вакцинация может дать дополнительную нагрузку на иммунную систему пациенток, а это может спровоцировать отторжение пересаженного эмбриона. Долгушина назвала эти страхи совершенно беспочвенными и не подтвержденными ни с научной точки зрения, ни клинической практикой.

«Иммунная система человека работает постоянно: она сталкивается с патогенами, борется с различными вредными факторами окружающей среды и не отдыхает ни секунды. Вакцинация – это введение биологического вещества, на который иммунная система вырабатывает защитный противовирусный иммунитет. И это происходит параллельно с выработкой других антител на другие воздействия извне, – подчеркнула главный специалист. – Поэтому совершенно необоснованно откладывать вакцинацию, мотивируя это тем, что она как-то повлияет на иммунологическую толерантность к беременности и снизит вероятность имплантации. Это домыслы, лишенные научного подтверждения».

В России с началом пандемии были на полгода приостановлены программы ВРТ. По данным Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова, в нашей стране не получили соответствующую помощь порядка 50 тысяч пар. В настоящее время все ограничения сняты.

Москва, Зоя Осколкова

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