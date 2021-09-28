В Гонконге начнут признавать российские ковид-сертификаты

С 29 сентября в Гонконге начнут признавать российские сертификаты о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили в генеральном консульстве России в специальном административном районе.

«Это решение позволит снять часть санитарно-эпидемиологических миграционных ограничений, введенных в отношении лиц, въезжающих в Гонконг с территории «стран с высоким риском заражения», к которым по местной классификации относится и Россия», – говорится в сообщении на странице дипломатического ведомства в Facebook.

При этом по прибытии вакцинированные будут обязаны провести 21-дневный карантин в специализированной гостинице. Ранее трехнедельная изоляция была возможна только на территории третьего государства.

В генконсульстве добавили, что из числа российских вакцин в Гонконге в настоящее время признается только «Спутник V». Въезд в Гонконг из «стран с высоким риском заражения» по-прежнему открыт только для резидентов мегаполиса.

Гонконг, Зоя Осколкова

Гонконг. Другие новости 28.09.21

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