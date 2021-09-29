В России второй день подряд наблюдается максимум смертей от коронавируса

В России второй день подряд зарегистрирован максимум смертей от коронавируса – за сутки зафиксировано 857 летальных исходов, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с инфекцией. Накануне умерли 852 человека с Covid-19.

За сутки коронавирус в России выявили у 22 430 человек. Это максимальный показатель с 8 августа, когда было обнаружено 22 866 больных ковидом. Нарастающим итогом зарегистрировано 7 487 138 случаев коронавирусной инфекции.

Больше всего новых заразившихся выявлено в Москве – 3004. В топ-5 лидеров по количеству новых случаев инфицирования также вошли Санкт-Петербург (1933 заболевших), Подмосковье (1223), Самарская (590) и Воронежская (562) области.

Столица также является антилидером по числу смертей – 65. В Санкт-Петербурге от последствий ковида за сутки скончались 60 человек, в Свердловской области – 41. За весь период по России по причинам, связанным с Covid-19, умерло 206 388 человек.

За все время пандемии успешно справились с болезнью 6 653 941 пациент, в том числе 18 456 выздоровевших покинули больницы за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 282 541 человек.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 29.09.21

В Зауралье ежедневно увеличивается число заболевших Covid-19. / Онколог рассказал, кому из больных раком можно ставить прививку от коронавируса. / Онкобольные, умершие от Covid-19, не попадают в коронавирусную статистику. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»