В России четвертый день подряд обновляется максимум смертей от Covid-19

В России за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 887 человек. Это максимальный показатель за все время пандемии. Кроме того, выросла и заболеваемость. За день выявили 24 522 случаев Covid-19. Последний раз большее число новых инфицированных было зарегистрировано 19 июля – 24 633.

В общей сложности в России за весь период выявили 7 535 548 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб. Наименьший суточный прирост наблюдается в республиках Алтай и Бурятия (0,16%), на Сахалине (0,18%) и в Магаданской области (0,19%).

Среди регионов по числу новых заразившихся лидируют Москва (+3993), Санкт-Петербург (+2281), Подмосковье (+1339), Самарская (+615) и Воронежская области (+581).

Число жертв пандемии в России выросло до 208 142 человек. Больше всего летальных исходов от ковида за последние сутки зарегистрировано в Москве (64), Петербурге (55) и Свердловской области (40).

19 955 выздоровевших были выписаны из больниц за прошедший день. За весь период успешно справились с инфекцией 6 692 722 пациента. Под медицинским наблюдением остаются 1 304 489 человек.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 01.10.21

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