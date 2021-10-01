российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 2 октября 2021, 14:58 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

В России четвертый день подряд обновляется максимум смертей от Covid-19

В России за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 887 человек. Это максимальный показатель за все время пандемии. Кроме того, выросла и заболеваемость. За день выявили 24 522 случаев Covid-19. Последний раз большее число новых инфицированных было зарегистрировано 19 июля – 24 633.

В общей сложности в России за весь период выявили 7 535 548 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб. Наименьший суточный прирост наблюдается в республиках Алтай и Бурятия (0,16%), на Сахалине (0,18%) и в Магаданской области (0,19%).

Коронавирус в регионах на 01.10

Среди регионов по числу новых заразившихся лидируют Москва (+3993), Санкт-Петербург (+2281), Подмосковье (+1339), Самарская (+615) и Воронежская области (+581).

Число жертв пандемии в России выросло до 208 142 человек. Больше всего летальных исходов от ковида за последние сутки зарегистрировано в Москве (64), Петербурге (55) и Свердловской области (40).

19 955 выздоровевших были выписаны из больниц за прошедший день. За весь период успешно справились с инфекцией 6 692 722 пациента. Под медицинским наблюдением остаются 1 304 489 человек.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 01.10.21

В Курганской области из-за роста заболеваемости Covid-19 начали вводить ограничения. / Заболеваемость коронавирусом в Крыму за сентябрь выросла в полтора раза. / «Ситуация напряженная, а темпы вакцинации недостаточны»: власти оценили ситуацию с ковидом в РФ. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

В России за сутки выявили свыше 25 тысяч заболевших коронавирусом

Во Франции ковид-паспорта начали требовать у подростков с 12 лет

Одна инфекция открывает другой путь в организм: врачи предупредили о риске сочетания коронавируса и гриппа

В России второй день подряд наблюдается максимум смертей от коронавируса

Жителю Нижнего Новгорода по ошибке ввели две разные вакцины от коронавируса

В Гонконге начнут признавать российские ковид-сертификаты

Коронавирус снижает шансы забеременеть даже с помощью искусственного оплодотворения

В Москве усилят контроль за соблюдением масочного режима

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Здоровье, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,