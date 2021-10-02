В России за сутки выявили свыше 25 тысяч заболевших коронавирусом

В России число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией возросло за сутки на 25 219. Это максимум с 16 июля. Общее число заболевших за весь период пандемии достигло 7 560 767, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с ковидом.

Среди регионов по числу новых инфицированных по-прежнему лидирует Москва, где за минувший день выявили 4 032 новых случая, затем идут Санкт-Петербург (+2 494), Подмосковье (+1 483), Самарская (+614), Воронежская (+589) и Нижегородская (+581) области. Общий суточный прирост остается на уровне 0,33%.

886 пациентов коронавирусом скончались за последние 24 часа. 67 пациентов с Covid-19 умерли в больницах Москвы, 59 летальных случаев зарегистрировано в Санкт-Петербурге, 42 – в Свердловской области, 34 – в Саратовской области, 32 – в Краснодарском крае. Днем ранее оперштаб сообщал о 887 умерших, это был максимальный показатель за все время. Общее число жертв пандемии возросло до 209 028. Условная летальность осталась на уровне 2,76%.

17 852 выздоровевших покинули больницы за прошедший день. Число успешно справившихся с инфекций составило 6 710 574. Таким образом, в настоящее время в России насчитывается 641 165 так называемых активных случаев Covid-19.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 02.10.21

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