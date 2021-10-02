российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 2 октября 2021, 13:45 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

В России за сутки выявили свыше 25 тысяч заболевших коронавирусом

В России число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией возросло за сутки на 25 219. Это максимум с 16 июля. Общее число заболевших за весь период пандемии достигло 7 560 767, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с ковидом.

Среди регионов по числу новых инфицированных по-прежнему лидирует Москва, где за минувший день выявили 4 032 новых случая, затем идут Санкт-Петербург (+2 494), Подмосковье (+1 483), Самарская (+614), Воронежская (+589) и Нижегородская (+581) области. Общий суточный прирост остается на уровне 0,33%.

Коронавирус в регионах на 02.10

886 пациентов коронавирусом скончались за последние 24 часа. 67 пациентов с Covid-19 умерли в больницах Москвы, 59 летальных случаев зарегистрировано в Санкт-Петербурге, 42 – в Свердловской области, 34 – в Саратовской области, 32 – в Краснодарском крае. Днем ранее оперштаб сообщал о 887 умерших, это был максимальный показатель за все время. Общее число жертв пандемии возросло до 209 028. Условная летальность осталась на уровне 2,76%.

17 852 выздоровевших покинули больницы за прошедший день. Число успешно справившихся с инфекций составило 6 710 574. Таким образом, в настоящее время в России насчитывается 641 165 так называемых активных случаев Covid-19.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 02.10.21

Поствыборные рокировки, обязательные прививки и биеннале: итоги недели от РИА «Новый День». / В Швейцарии будут платить тем, кто агитирует за вакцинацию. / За непривитых сотрудников отвечать будут работодатели: их ждут штрафы и отстранения. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

В России четвертый день подряд обновляется максимум смертей от Covid-19

Во Франции ковид-паспорта начали требовать у подростков с 12 лет

Одна инфекция открывает другой путь в организм: врачи предупредили о риске сочетания коронавируса и гриппа

В России второй день подряд наблюдается максимум смертей от коронавируса

Жителю Нижнего Новгорода по ошибке ввели две разные вакцины от коронавируса

В Гонконге начнут признавать российские ковид-сертификаты

Коронавирус снижает шансы забеременеть даже с помощью искусственного оплодотворения

В Москве усилят контроль за соблюдением масочного режима

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Здоровье, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,