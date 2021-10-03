В России за сутки умерли 890 пациентов с Covid-19 – это максимум за пандемию

В России наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Суточный прирост достиг январских значений, а число умерших обновило максимум.

По всей стране за минувший день выявили 25 769 новых инфицированных. Выше показатель в последний раз был зафиксирован в самом начале года – 2 января, тогда в России подтвердили 26 301 случай Covid-19. При этом смертность во время второй волны коронавируса была почти в два раза ниже.

По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, общее число случаев ковида в России достигло 7 586 536. Больше всего новых зараженных выявили в Москве – 4 294 случая, это максимум с 18 июля. Затем идут Санкт-Петербург – 2 463, Московская область – 1 646 новых случаев.

По числу летальных исходов также в антилидерах оказалась столица – 65, в Петербурге скончались 59 пациентов с коронавирусом, в Свердловской области – 46. Общее число жертв пандемии в РФ достигло 209 918.

За все время успешно справились с болезнью 6 725 965 пациентов, в том числе 15 391 выздоровевший покинул больницы за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 325 695 человек, уточнили в Роспотребнадзоре.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 03.10.21

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