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Вторник, 5 октября 2021, 15:28 мск

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В России вновь зафиксировано максимальное число смертей от Covid-19

В России за минувшие сутки скончались 895 пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Это максимальный показатель с начала пандемии. За все время в стране зарегистрировано 211 696 летальных исходов больных Covid-19.

За день в 85 регионах РФ выявили 25 110 заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число случаев ковида достигло 7 637 427. Суточный прирост составил 0,33%. Больше всего заболевших прибавилось в Москве – 3 827. Затем идут Санкт-Петербург (+1894) и Подмосковье (+1788).

Коронавирус в регионах на 05.10

Столица также лидирует по числу смертей пациентов с Covid-19: за последние 24 часа там скончались 72 заболевших. 58 человек умерли в Санкт-Петербурге, 41 – в Свердловской области.

6 759 059 человек успешно справились с инфекцией, из них 18 568 выздоровевших покинули больницы за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 349 626 человек.

Во все мире, по данным Университета Джона Хопкинса, подтверждено более 235 млн заболевших коронавирусом. Свыше 4,8 млн пациентов скончались. США лидируют по числу заражений – более 43,85 млн, затем идут Индия (33,85 млн) и Бразилия (21,47 млн).

Москва, Зоя Осколкова

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© 2021, РИА «Новый День»

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