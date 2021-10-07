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Четверг, 7 октября 2021, 14:19 мск

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В Курской области лишат отстающие по вакцинации районы денег на ремонт дорог

Районы Курской области, отстающие по темпам вакцинации от коронавируса, лишатся дотаций из областного бюджета на благоустройство и ремонт автомобильных дорог в 2022 году. Об этом заявил губернатор Роман Старовойт.

«Те районы, которые имеют сейчас менее 55% вакцинированных, те районы в 2022 году за исключением национальных проектов полностью будут исключены из областных дотаций на благоустройство территорий и реконструкцию автомобильных дорог», – цитирует главу региона ТАСС.

Главам муниципальных округов рекомендовано нарастить темпы вакцинации от коронавируса и обеспечить охват не менее 80% населения. 13 из 28 районов сейчас отстают от плана. Более 65% вакцинированных насчитывается лишь в четырех районах области.

«Несмотря на все наши усилия, к сожалению, темпы вакцинации отстают от желаемого. Прямая причина роста заболеваемости – как раз низкий уровень вакцинации. Целевые показатели не достигнуты. Наши земляки не понимают необходимости прививаться, несмотря на многочисленные жертвы, в том числе среди публичных людей, – подчеркнул губернатор. – Я убежден, что темпы вакцинации зависят от главы района и главврача. Нужно включаться в работу и разъяснять необходимость вакцинации».

С начала пандемии в Курской области выявили 59 217 случаев заражения коронавирусом, 1 484 пациента с Covid-19 скончались. В 11 октября в Курске введут систему QR-кодов для посещения общественных мест.

Курск, Зоя Осколкова

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© 2021, РИА «Новый День»

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