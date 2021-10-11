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Понедельник, 11 октября 2021, 08:45 мск

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Медики назвали среднюю продолжительность течения коронавируса

Средняя продолжительность течения коронавирусной инфекции составляет 11 дней. Однако некоторые могут выздороветь и за пару суток. Об этом рассказали врачи Роспотребнадзора.

Болезнь может длиться до 28 дней, при этом после 14-го дня она связана с развившимися осложнениями, длительность которых может быть разной, сообщила РИА «Новости» замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова. «В некоторых случаях симптомы осложнений остаются в течение более трех месяцев, до полугода, иногда дольше», – добавила она.

Длительность заболевания зависит от своевременности и правильности лечения, а также от особенностей организма, поясняет младший научный сотрудник клинического отдела института, врач-терапевт Дарья Хавкина. При этом у тех, кто поставил прививку от Covid-19 болезнь проходит гораздо быстрее, чем у не вакцинированных.

Как ранее заявлял Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, в настоящее время в больницы попадают в основном те, кто не поставил прививку. Тяжелое течение инфекции наблюдается у менее 0,03% вакцинированных. К тому же более заразным штаммом «дельта» заболевают не более 2% поставивших прививку, отмечала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 11.10.21

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© 2021, РИА «Новый День»

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