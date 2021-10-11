В России предложили ввести штраф за отказ от вакцинации

В России предложили штрафовать за уклонение от вакцинации от коронавируса. С такой инициативой выступил член-корреспондент Российской академии наук вирусолог Александр Лукашев.

В период пандемии система здравоохранения испытывает серьезную финансовую нагрузку, а нежелание ставить прививку лишь усугубляет положение, заявил ученый в эфире радиостанции «Говорит Москва». По его словам, лечение одного больного Covid-19 обходится примерно в 200 тысяч рублей.

«В такой ситуации вполне разумным считаю какие-то меры финансового характера для повышения охвата вакцинации. Мы уже давно привыкли, что мы платим за свои вредные привычки – акцизы на алкоголь, акцизы на сигареты. Это вполне нормально, потому что потом эти вредные привычки тяжелым грузом ложатся на систему здравоохранения», – отметил Лукашев.

Кроме мягких разрешительных мер вроде QR-кодов вирусолог выступает за прямые штрафные санкции за уклонение от вакцинации. По его мнению, сумма порядка 5 тысяч рублей в месяц была бы вполне адекватной.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 11.10.21

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