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Среда, 13 октября 2021, 13:33 мск

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В России второй день подряд обновляется максимум смертей от Covid-19

В России вторые сутки подряд регистрируется максимальное число умерших от коронавирусной инфекции. За последние 24 часа Covid-19 стал причиной смерти 984 пациентов (днем ранее – 973). Всего жертвами пандемии в РФ стали 219 329 человек. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по борьбе с заболеванием.

Число случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 28 717. За весь период в стране выявили 7 861 681 инфицированного Covid-19. Суточный прирост заболевших составил 0,37%.

Столица по-прежнему лидирует по числу выявленных случаев ковида – в Москве за сутки обнаружили 4 410 зараженных. Затем идет Санкт-Петербург – 2 470, замыкает тройку Подмосковье – 1 898.

Коронавирус в регионах на 13.10

21 801 выздоровевший покинул больницы за прошедший день. Всего вылечились 6 916 086 человек. Под медицинским наблюдением остаются 1 530 513 пациентов.

Москва, Зоя Осколкова

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