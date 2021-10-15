Самый плохой вариант развития пандемии коронавируса – это селекция людей

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), вирусолог Анча Баранова назвала селекцию людей худшим вариантом развития пандемии коронавируса. Об этом она заявила в интервью «Ленте.ру».

Человек способен адаптироваться ко всему и обладает огромным разнообразием генотипов, некоторые из которых устойчивы к инфекции. Наиболее чувствительные к коронавирусу генотипы будут меньше размножаться, и через два-три поколения генетическая структура человечества станет другой, более устойчивой к Covid-19.

В прошлом люди достаточно быстро эволюционировали под действием внешних обстоятельств, однако не все опции приспособления можно назвать достаточным фактором для эволюционной селекции. По вирусу этот отбор проходит жестче.

Например, у большинства европейцев часто отсутствуют гены, продуцирующие один из интерферонов семейства лямбда, в то время как у большинства африканцев они есть. Предположительно, некий древний вирус уничтожил тех, у кого были такие гиперактивные интерфероны, а те, у кого этих генов не было, страдали меньше и смогли выздороветь.

«Так что самое ужасное, что может произойти в этот раз – вовсе не ужасно, ведь такие случаи уже бывали. Даже без вакцин и лекарств через два-три поколения генетическая структура человечества станет другой – и коронавирусу в ней будет уже не порезвиться», – заключила биолог.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 15.10.21

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