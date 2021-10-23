В России установлен новый коронавирусный антирекорд по суточной заболеваемости и смертности

В России за минувшие сутки выявлено рекордное количество новых случаев COVID-19 в 85 регионах – диагноз подтвержден у 37 678 заболевших. Как говорится в сообщении федерального оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, за последние 24 часа зафиксировано 1 075 летальных исходов, что также является новым антирекордом.

Больше всего смертей от коронавируса подтверждено в Москве – 82 случая, Санкт-Петербурге (67), Краснодарском крае и Нижегородской области (по 42), а также Башкортостане (35), Ростовской и Свердловской областях и Ставрополье (по 34). За все время пандемии в России от последствий заболевания скончались 229 528 человек.

Самая высокая заболеваемость зафиксирована в Москве (7 803 человек), Санкт-Петербурге (3 360) и Московской области (2 783).

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 204,4 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, в том числе за последние сутки 963 тысячи. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 1 811 290 россиян.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 22.10.21

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