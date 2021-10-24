Без антирекорда: суточная заболеваемость коронавирусом в России немного снизилась

В России за последние сутки выявлено 35 660 новых случаев коронавируса в 85 регионах – при этом подтверждено 1 072 летальных исхода, что несколько ниже вчерашних рекордных значений, когда было зафиксировано 37 678 заболевших и 1 075 смертей.

Как следует из сообщения оперативного штаба, самая высокая заболеваемость по-прежнему фиксируется в Москве (5 279 новых случаев коронавируса), Санкт-Петербурге (3 297) и Московской области (3 030). Более тысячи (1 093) новых случаев Covid-19 выявлено в Самарской области.

Всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 8 241 643 случая (+0,43%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Летальных случаев за все время 230 600.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 204,7 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, в том числе за последние 24 часа 371 тысяча. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 1 846 813 россиян.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 24.10.21

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