Названа доля непривитых от ковида среди попавших в больницы Подмосковья

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что среди госпитализированных с коронавирусом в регионе 80% – пациенты, не сделавшие прививку.

«Мы проанализировали сегодня и в очередной раз видим, что на койках восемь из 10 человек не вакцинированы», – цитирует губернатора телеканал «360».

Воробьев отметил, что «люди старше 50 лет очень серьезно болеют» – представители этой возрастной группы без прививки в основном находятся в тяжелом состоянии.

В то же время, указал он, «молодые тоже болеют, в более легкой форме переносят те, кто имеет малые антитела». «Вы тысячу раз это слышали, я лишь могу подтвердить это в эфире», – заявил Воробьев.

Ранее ученые пришли к выводу, что вакцинация от коронавируса в 11 раз уменьшает риск смерти в случае болезни, а риск заражения снижает в 4,5 раза.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 29.10.21

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