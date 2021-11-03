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Среда, 3 ноября 2021, 12:51 мск

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В России зарегистрирован новый максимум смертей от коронавируса за сутки – 1189

В России суточная смертность от коронавирусной инфекции установила новый антирекорд – 1189. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с Covid-19. При этом число выявленных случаев заражения составило 40 443, больший показатель наблюдался лишь один раз за все время пандемии. Всего на сегодня в стране зафиксировано 8 633 643 случаев коронавируса.

По числу заболевших за последние 24 часа лидирует по-прежнему столица: в Москве зарегистрировано 6 827 новых заразившихся. Затем идут Санкт-Петербург (+3 269), Подмосковье (+2 744), Самарская (+1 596) и Нижегородская области (+807).

Данные по новым заразившимся в регионах РФ на 3 ноября

Калмыкия остается регионом с наименьшим темпом прироста заболеваемости за сутки – 0,15%. В тройку лидеров по этому показателю вошли Республика Алтай и Камчатка – 0,21%, а также Тыва – 0,24%. По России в целом темпы прироста заболевших вновь выросли до 0,47%.

Больше всего новых смертей от ковида зафиксировано в Москве – 95, в Петербурге скончались 86 человек. Высокая суточная смертность от коронавируса регистрируется и в Подмосковье – 53 жертвы.

В то же время за сутки полностью выздоровели 32 807 человек с диагнозом Covid-19, а всего с начала пандемии – 7 445 438. Под наблюдением медиков остаются 2 008 602 человека.

Москва, Зоя Осколкова

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