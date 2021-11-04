В России смертность от Covid-19 достигла нового максимума: за сутки умерли 1 195 человек

В России за минувший день выявили 40 217 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1 195 пациентов с ковидом скончались – это новый антирекорд. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

Число летальных исходов обновляет максимальные значения третьи сутки подряд: накануне сообщалось о 1 189 скончавшихся, 2 ноября – о 1 178. Больше всего смертей от коронавируса зарегистрировано в Москве – 97, в Санкт-Петербурге – 75, в Московской области – 52.

Столица по-прежнему лидирует по числу новых заболевших: за последние сутки в Москве выявили 6 305 ковид-положительных, в Петербурге – 3 271, в Подмосковье – 2 732. Еще 1 603 новых случая коронавируса зафиксировано в Самарской области, 802 – в Воронежской области.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 8 673 860 случаев коронавирусной инфекции, 243 255 заболевших скончались, 7 477 366 успешно справились с инфекцией. В настоящее время под медицинским наблюдением остаются 1 912 590 зараженных.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 04.11.21

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