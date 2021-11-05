Третий день число новых заболевших коронавирусом в России превышает 40 тысяч

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки выросло на 40 735, до 8 714 595. Третий день подряд количество новых заболевших превышает 40 тысяч. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Суточный прирост в среднем по стране составляет 0,47%. На первом месте по числу инфицированных за прошедший день находится Москва, где выявили 6 407 заболевших. Затем идет Санкт-Петербург – 3 363 зараженных ковидом. 2 835 случая инфицирования зафиксировано в Московской области, 1 610 – в Самарской области, 798 – в Воронежской области, 792 – в Нижегородской области.

За день от последствия заболевания Covid-19 скончались 1 192 пациента. Число летальных исходов за весь период пандемии достигло 244 447. За последние 24 часа в Москве умерли 93 пациента с коронавирусом, 89 летальных случаев зарегистрировано в Санкт-Петербурге, 55 – в Московской области, 45 – в Краснодарском крае, 42 в Ставропольском крае, 41 – в Пермском крае.

7 505 971 человек успешно справились с инфекцией, из них покинули больницы по выздоровлению за последние сутки 28 605. Под медицинским наблюдением остаются 1 908 704 человека.

«По состоянию на 5 ноября вакцинация первым компонентом проведена 60 004 358 раз, вакцинация полного цикла – 57 256 745 раз, – сообщили в операштабе. – Уровень коллективного иммунитета в России составляет 48%».

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 05.11.21

Количество случаев коронавируса в Свердловской области перевалило за 161 тысячу. / Число зараженных ковидом в Крыму превысило 100 тысяч. / В Челябинской области от коронавируса умерли еще 30 человек. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»