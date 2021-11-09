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Вторник, 9 ноября 2021, 12:21 мск

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Инфекционист: третья волна коронавируса в России переросла в четвертую

В России третья волна заболеваемости коронавирусной инфекцией плавно переросла в четвертую. Такое мнение высказал главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов.

По его словам, наиболее неблагоприятная ситуация по Covid-19 наблюдается в европейском регионе ВОЗ, во многом это связано и с ситуацией в России, передает РИА «Новости».

«Сегодня у нас ежедневно регистрируется больше 40 тысяч новых случаев Covid-19, наша третья волна плавно переросла в четвертую волну, которая, к сожалению, в большинстве регионов еще продолжается ", – заявил эксперт на пленарном заседании X международной научно-практической конференции «Молекулярная диагностика – 2021».

По последним данным, в России за все время пандемии зарегистрировано 8 873 655 случаев коронавирусной инфекции. Жертвами Covid-19 стали 249 215 человек

Москва, Зоя Осколкова

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