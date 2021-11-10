Больше половины жителей Земли вакцинировались от коронавируса

Более 51% жителей Земли получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные портала Our World in Data.

Вакцинация от Covid-19 на планете происходит неравномерно. Бедные страны сильно отстают от развитых. Так средний уровень вакцинации в государствах Африки составляет всего 9%. В Эритрее еще даже не начали прививать население от коронавируса, а на островах Питкэрн в Тихом океане вакцинировались все жители.

По данным портала, в России на данный момент прививку от коронавируса получили чуть более 40% населения. Эта информация разнится с официальными данными, предоставленными главой российского Минздрава Михаилом Мурашко.

«На сегодняшний день первым компонентом привито уже более 62 млн человек. Это 53%, но нужно помнить о том, что (...) в связи с распространением нового штамма требуется, в том числе, и ревакцинация, чтобы обеспечить высокий уровень антител», – сказал министр здравоохранения на заседании комитета Государственной думы по охране здоровья.

По словам Мурашко, повторную вакцинацию от коронавируса на сегодня прошли 4,5 млн россиян.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 10.11.21

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