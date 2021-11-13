Опять антирекорд: в России зафиксирован новый суточный максимум смертей от коронавируса

В России за минувшие сутки скончалось рекордное количество пациентов, заразившихся коронавирусом. Как сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции, подтверждён 1 241 летальный исход.

Больше всего погибших в Москве – 97 человек. Далее следуют Санкт-Петербург (70), Московская область (53), Краснодарский край (50). В остальных субъектах РФ зафиксировано менее полусотни смертельных случаев. Летальных случаев за все время: 254 167.

При этом заболеваемость коронавирусом остается на высоком уровне. За последние сутки в России выявлено 39 256 случаев Covid-19 в 85 регионах. За все время пандемии зарегистрирован 9 031 851 случай коронавирусной инфекции, число выписанных пациентов увеличилось до 7 754 764.

Самая высокая заболеваемость по-прежнему в Москве (4 185 случаев коронавируса), Санкт-Петербурге (3 273) и Московской области (2 891). В первую пятерку регионов также вошла Самарская область (1 790) и Крым (837).

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 216,3 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, в том числе за последние сутки – 666 тысяч. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 1 943 666 человек.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 13.11.21

В Нидерландах вводится трехнедельный локдаун. / Новая система QR-кодов не затронет несовершеннолетних. / Правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов на транспорте. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»