Уровень заболеваемости Covid-19 в России немного снизился

В России за последние сутки выявлено 38 823 случая Covid-19 в 85 регионах. Об этом свидетельствуют данные федерального штаба по борьбе с распространением коронавируса. Число летальных исходов также сократилось.

За последние сутки подтверждено 1 219 смертей от коронавируса, что немного ниже вчерашнего уровня, когда было зафиксировано 1 241 летальных исхода. Больше всего умирают от последствий болезни в Москве (95), Санкт-Петербурге (80) и Московской области (59). В пятерке лидеров остаются Краснодарский край, где умерли 49 пациентов, и Ставрополье (44).

Самая высокая заболеваемость по-прежнему в Москве, где выявлено 3 734 новых случая коронавируса. Далее в списке следуют Санкт-Петербург (3 144), Подмосковье (2 955), Самарская область (1 792) и Крым (851).

Всего в РФ нарастающим итогом зарегистрировано 9 070 674 случая (+0,43%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 7 784 585.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 13.11.21

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