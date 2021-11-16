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Вторник, 16 ноября 2021, 13:26 мск

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Срок действия QR-кода привитых сократится в случае болезни

Сертификат о вакцинации будет аннулирован в случае заболевания коронавирусом. После выздоровления QR-код будет действовать полгода. Об этом говорится в приказе Министерства здравоохранения РФ.

Форму справки о вакцинации Минздрав утвердил приказом сегодня. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«QR-код содержит информацию о завершении в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата вакцинации против Covid-19 или факте перенесенного заболевания, вызванного Covid-19, с наиболее поздней датой наступления события», – говорится в документе.

После вакцинации от коронавируса QR-код действителен год, после перенесенной болезни – полгода. Таким образом, в том случае, если у привитого россиянина обнаружится коронавирусная инфекция, его QR-код будет аннулирован, а после выздоровления будет действовать полгода.

Ранее правительство направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и некоторых видах транспорта. В настоящее время сертификаты о вакцинации действуют в большинстве регионов России.

Москва, Зоя Осколкова

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