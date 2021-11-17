В России зафиксировали новый максимум смертей от коронавируса

В России за минувший день скончались 1247 больных коронавирусной инфекцией. Это максимальный суточный показатель с начала пандемии. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

Наибольшее число смертей от коронавируса регистрировано в Москве – 96, в Санкт-Петербурге – 84, в Краснодарском крае – 58. За весь период от последствий заражения Covid-19 в РФ умерли 259 084 человека.

Тем временем, общая заболеваемость снижается несколько дней подряд. «За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции – 36 626 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2335 (6,4%) без клинических проявлений», – сообщили в оперштабе.

За всю пандемию в стране зарегистрировано 9 182 538 случаев заболевания. Темп суточного прироста составил 0,40%.

В общей сложности 7 882 836 пациентов успешно справились с ковидом, из них 36 388 покинули больницы за прошедший день. Под медицинским наблюдением остаются почти 2 млн человек.

Москва, Зоя Осколкова

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