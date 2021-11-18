В России второй день подряд фиксируется рекордная смертность от Covid-19

В России вновь зарегистрирован максимум смертей среди больных коронавирусом за сутки – 1251. Всего с начала пандемии в стране жертвами инфекции стали 260 335 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением Covid-19.

Антирекорд по смертности был установлен накануне, когда за 24 часа скончались 1247 больных коронавирусной инфекцией. Сегодня этот показатель был превышен. Наибольшее число летальных исходов зарегистрировано в Москве – 94, Санкт-Петербурге – 79, Краснодарском крае – 65.

Число выявленных случаев Covid-19 в России за сутки выросло на 37 374, до 9 219 912. Заболевших обнаружили во всех 85 регионах, при этом у 2 617 (7,0%) не было клинических проявлений.

«Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия – 0,11% , 2. Республика Алтай – 0,2%, 3. Москва, Камчатский край – 0,21%», – говорится в сообщении опер штаба. Средний темп суточного прироста по стране составляет 0,41%.

Больше всего новых случаев коронавируса выявили в Москве (+4062), Санкт-Петербурге (+2645), Самарской области (+1781), Подмосковье (+1407) и в Крыму (+878).

По данным оперштаба, за минувший день 36 414 человек выписаны из больниц, за все время успешно справились с инфекцией 7 919 250 пациентов. Под медицинским наблюдением остаются 1 916 706 человек.

Москва, Зоя Осколкова

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