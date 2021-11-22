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Понедельник, 22 ноября 2021, 12:44 мск

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В России за сутки выявили менее 36 тысяч заболевших коронавирусом

В России за минувший день выявили 35 681 случай заболевания коронавирусом. Это минимальный показатель с 24 октября. Всего в стране зарегистрировано 9 366 839 случаев Covid-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Среди новых зараженных у 2 319 (6,5%) не было симптомов болезни. Общий суточный прирост составил 0,38%. Наименьшие темпы заболеваемости наблюдаются в Калмыкии (0,09%), Москве (0,15%) и на Алтае (0,17%).

По числу новых инфицированных лидирует столица, где за сутки выявили 2786 больных Covid-19. Затем идут Санкт-Петербург (+2215), Подмосковье (+1784), Самарская область (+1648).

Статистика по коронавирусу в регионах России на 22.11

За сутки в России подтверждена 1241 смерть пациентов с коронавирусом, за все время умерли 265 336 человек с этим заболеванием. В частности, в Москве за сутки зарегистрировано 94 летальных исхода, в Санкт-Петербурге – 77, в Подмосковье – 68.

«За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 28 713 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 8 053 643», – говорится в сообщении оперштаба. Под медицинским наблюдением остаются 1 892 874 человека.

Москва, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»

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