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Протесты против QR-кодов

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NewDayNews.ru

Вторник, 23 ноября 2021, 15:54 мск

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Российский регион отменил QR-коды для посещения торговых центров

Власти Ивановской области отменили запрет на вход в торгово-развлекательные центры без QR-кода. Об этом сообщила заместитель председателя областного правительства Ирина Эрмиш.

По ее словам, руководство при принятии решения об отмене нескольких ковид-ограничений исходило из сложившейся эпидемиологической ситуации. «Так, с сегодняшнего дня требование о предоставлении QR-кодов о вакцинации или перенесенном Covid-19 отменяется», – сказала Эрмиш.

Кроме того, в Ивановской области разрешили проводить мероприятия численностью не более 250 человек при условии, что все участники прошли вакцинацию от коронавируса, переболели или же прошли ПЦР-тестирование на наличие инфекции в день события.

Также теперь родителям дошколят разрешено присутствовать на мероприятиях в детских садах. При этом остается обязательным требование соблюдения масочного режима и социальной дистанции.

Иваново, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»

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Центр России, Здоровье, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,