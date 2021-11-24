Искусственный интеллект спрогнозировал пик четвертой волны ковида в России

Нейросеть определила дату пика четвертой волны заболеваемости коронавирусом в России. С вероятностью 93% наибольшие показатели будут выявлены 22 декабря. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на компанию Promobot.

«При тестировании нейросети на наборе данных о росте и спаде заболеваемости коронавирусной инфекцией в России и в других странах, а также на основе статистики вакцинации, специалисты получили прогноз о дате прохождения пика четвертой волны коронавируса. По данным специалистов, пик в России придется на 22 декабря – после этой даты число новых зараженных вновь пойдет на спад», – рассказали специалисты.

Для получения прогноза использовались мультиклассовые классификаторы, основанные на сочетании разных нейронных сетей, одна из которых была несколько месяцев назад представлена главой SpaceX Илоном Маском. Разработчики Promobot установили дополнительные настройки, в том числе расширили выборку данных и сузили искомый запрос до определенного значения.

«Вероятность – 93%, такая вероятность, по подсчетам специалистов Promobot, наиболее точно соотносится с контекстом события. Разработчики добавляют, что предсказание может корректироваться в связи с тем, что ограничительные меры во время четвертой волны гораздо слабее. Поэтому пик может наступить на несколько дней раньше», – указали в компании.

Москва, Зоя Осколкова

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