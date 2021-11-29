Появление нового штамма коронавируса «омикрон» связали со СПИДом

Новый вариант коронавирусной инфекции «омикрон» накопил столько мутаций, вероятно, из-за множества носителей с иммунодефицитом. Такое предположение высказал вирусолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков.

Он напомнил, что омикрон-штамм возник в Африке. «В Ботсване, где очень большой процент иммунодефицитных людей, там очень много больных СПИДом, и у таких больных заболевание протекает более тяжело и вирус гораздо дольше задерживается в организме, начинает приспосабливаться к организму и накапливать мутации. Новый штамм накопил довольно много мутаций», – рассказал специалист агентству «360».

По его словам, в результате новый вариант коронавируса приобрел дополнительные свойства. Он намного интенсивнее заражает людей. Ему нужна гораздо меньшая доза, чтобы вызвать заражение.

«Нет данных, насколько хорошо он нейтрализуется сыворотками перенесших заболевание и вакцинированных. Я думаю, что пока он должен нейтрализоваться. Нужно ускорять вакцинирование, потому что циркуляция вируса будет продолжаться до тех пор, пока есть люди, которые служат хорошим инкубатором для этого вируса. Вакцинированные люди более устойчивые», – подчеркнул вирусолог.

Москва, Зоя Осколкова

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